Президент Ильхам Алиев: Мы и международную конференцию COP29 проведем на высоком уровне, и это станет очередным большим успехом нашей страны, нашего народа

Считаю, что COP29 - одно из самых престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения представительства стран она не уступает Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому мы должны немедленно дать старт всей подготовительной работе. У нас не так много времени, менее 11 месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"Не сомневаюсь, что и международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне, и это станет очередным большим успехом нашей страны и нашего народа. В то же время Азербайджан как нефтегазовая страна проявит себя и в этой сфере, и каждый в мире еще раз увидит, что наша повестка дня связана с "зеленой" энергией. Создание "зеленых" видов энергии и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки в настоящее время являются приоритетом нашей энергетической политики. Такова реальность, и весь мир еще раз увидит это", - подчеркнул глава государства.