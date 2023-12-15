Подписаны документы между Азербайджаном и ОАЭ

15 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по инвестициям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Хассана Аль Сувейди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи состоялась церемония подписания документов.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.