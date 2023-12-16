Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Бахрейном, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бахрейна - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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