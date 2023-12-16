Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо эмиру Государства Кувейт шейху Машалю аль-Ахмеду аль-Джабиру ас-Сабаху в связи с кончиной его брата эмира Государства Кувейт шейха Наваф аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабаха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.