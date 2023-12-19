На ремонт автомобильных дорог в Астаринском районе выделено 800 тысяч манатов

Президент Ильхам Алиев выделил 800 тысяч манатов на капитальный ремонт автомобильной дороги Дуриййя-Шумруд Астаринского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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