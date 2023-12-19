https://news.day.az/officialchronicle/1623311.html На ремонт автомобильных дорог в Астаринском районе выделено 800 тысяч манатов - Распоряжение
На ремонт автомобильных дорог в Астаринском районе выделено 800 тысяч манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев выделил 800 тысяч манатов на капитальный ремонт автомобильной дороги Дуриййя-Шумруд Астаринского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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