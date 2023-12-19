В Азербайджане применение софинансирования по обязательному медицинскому страхованию отложено еще на 1 год

Применение софинансирования по обязательному медицинскому страхованию отложено до 1 января 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О медицинском страховании", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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