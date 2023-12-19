https://news.day.az/officialchronicle/1623336.html В Азербайджане применение софинансирования по обязательному медицинскому страхованию отложено еще на 1 год
В Азербайджане применение софинансирования по обязательному медицинскому страхованию отложено еще на 1 год
Применение софинансирования по обязательному медицинскому страхованию отложено до 1 января 2025 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О медицинском страховании", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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