Утверждена кандидатура Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах

Утверждена кандидатура Ильхама Гейдар оглу Алиева, выдвинутая от партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Отметим, что партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) 15 декабря выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах. 17 декабря ПЕА представила в ЦИК документы о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджанской Республики.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.