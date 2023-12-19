https://news.day.az/officialchronicle/1623391.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ об обеспечении деятельности СГБ
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ об обеспечении деятельности СГБ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2016 года № 724 "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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