https://news.day.az/officialchronicle/1623573.html Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы спортсменов и спортивных специалистов за заслуги в развитии спорта в Азербайджане, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных спортсменов и спортивных специалистов можно ознакомиться по ссылке.
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