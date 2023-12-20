Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы спортсменов и спортивных специалистов за заслуги в развитии спорта в Азербайджане, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных спортсменов и спортивных специалистов можно ознакомиться по ссылке.

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