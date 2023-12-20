Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы

20 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди посетили поселок Гырмызы Базар, мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района и село Шушакенд Ходжалинского района.