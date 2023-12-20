Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района

20 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди побывали в поселке Гырмызы Базар района.

Поселок был оккупирован вооруженными силами Армении в 1992 году. 19-20 сентября текущего года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе, поселок Гырмызы Базар был очищен от сепаратистов.

Отметим, что Гырмызы Базар является одним из двух поселков Ходжавендского района и обладает очень выгодным стратегическим положением, на пересечении важных дорог. Статус поселка был присвоен Гырмызы Базару в 1947 году. Территория поселка богата природными ресурсами, лесополосами и запасами пресной воды. До оккупации в поселке под охраной как древние памятники природы находились два восточных платана диаметром ствола 600 сантиметров, высотой 25 метров, возраст которых составлял тысяча и две тысячи лет. Поселок обладает также сельскохозяйственным и туристическим потенциалом.