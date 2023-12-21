https://news.day.az/officialchronicle/1623800.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными и реставрационными работами на ряде объектов в Шуше
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными и реставрационными работами на ряде объектов в Шуше
21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в первом новом жилом комплексе из 23 зданий и на улице Карабах в городе Шуша, восстановлением мечети "Ашагы Говхар Ага" и строительством мечети села Дашалты.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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