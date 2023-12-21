Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о проводимой работе.

Было отмечено, что проект центральной улицы города, состоящей в целом из 10 зданий, реализуется в рамках партнерства государственного и частного секторов. В строящихся зданиях уже завершаются работы по установке железобетонных конструкций. В скором времени в зданиях начнутся фасадные и кровельные работы. Кроме того, в рамках проекта началась реставрация дома Садыгжана.

Следует особо подчеркнуть, что Президент Азербайджана символически назвал эту улицу "Карабах". На этой улице, охватывающей центр города Шуша, расположены мечеть Говхар Ага, отель "Карабах", здание специального представительства. При реконструкции улицы особое внимание уделяется сохранению национально-исторического архитектурного стиля города Шуша. Строительные работы выполняются на высоком уровне.