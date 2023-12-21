https://news.day.az/officialchronicle/1623884.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с реставрационными работами в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с реставрационными работами в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше - ФОТО
21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в городе Шуша с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о выполняемой работе.
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