Президент Ильхам Алиев ознакомился с реставрационными работами в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в городе Шуша с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о выполняемой работе.