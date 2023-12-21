Президент Ильхам Алиев выступил с речью перед матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди

Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды "Карабаха" Агдама и MOİK Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на стадионе перед матчем.

Затем был показан видеоролик о встречах великого лидера Гейдара Алиева со спортсменами, его высказываниях о спорте.

Выйдя на поле, глава государства встретился с футболистами и судьями, управляющими игрой, сфотографировался с ними на память.

После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начался матч между "Карабахом" и MOİK.

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