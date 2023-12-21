https://news.day.az/officialchronicle/1623919.html Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча «Карабах» - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча «Карабах» - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Проведение этого футбольного матча (игра "Карабах" - MOİK - ред.) в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди - древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления перед началом футбольного матча 1/8 финала Кубка Азербайджана "Карабах" - "МОИК" на стадионе в Ханкенди.
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