Президент Ильхам Алиев: Тем, кто четыре года назад заявил на этом стадионе «Карабах – это Армения, и точка», мы доказали, что Карабах – это Азербайджан

Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

Подчеркнув, что большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, глава государства отметил: "В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский Флаг. Три месяца назад - 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял Флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться азербайджанский Флаг. Мы - азербайджанцы будем жить здесь вечно".