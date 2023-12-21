https://news.day.az/officialchronicle/1623946.html Президент Ильхам Алиев символически дал старт матчу "Карабах" - "MOİK" - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев символически дал старт матчу "Карабах" - "MOİK" - ВИДЕО
Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды "Карабах" (Агдам) и "MOİK" (Баку).
Как сообщает в четверг Day.Az, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.
Выйдя на поле, глава государства встретился с футболистами и судьями, сфотографировался с ними на память.
После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начался матч между "Карабахом" и "MOİK".
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