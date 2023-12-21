https://news.day.az/officialchronicle/1623961.html Президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, встретился с награжденными представителями спортивной общественности
Президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, встретился с награжденными представителями спортивной общественности
21 декабря в перерыве матча между агдамской командой "Карабах" и бакинской MOİK в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, с награжденными представителями спортивной общественности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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