https://news.day.az/officialchronicle/1624006.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский город Ханкенди живет и возрождается
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский город Ханкенди живет и возрождается
Азербайджанский город Ханкенди живет и возрождается.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с награжденными представителями спортивной общественности на церемонии, организованной в связи со спортивными итогами 2023 года в Ханкенди.
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