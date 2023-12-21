Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский город Ханкенди живет и возрождается

Азербайджанский город Ханкенди живет и возрождается.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с награжденными представителями спортивной общественности на церемонии, организованной в связи со спортивными итогами 2023 года в Ханкенди.

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