https://news.day.az/officialchronicle/1624119.html Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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