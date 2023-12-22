Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке