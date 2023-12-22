https://news.day.az/officialchronicle/1624139.html Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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C полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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