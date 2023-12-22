https://news.day.az/officialchronicle/1624150.html Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым в духе взаимного доверия и искренности оставили яркий след в наших двусторонних отношениях - Шавкат Мирзиёев
Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым в духе взаимного доверия и искренности оставили яркий след в наших двусторонних отношениях - Шавкат Мирзиёев
Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым в духе взаимного доверия и искренности оставили яркий след в наших двусторонних отношениях.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
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