Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Украина Володимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

2023-й год - год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева стал знаменательным годом для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году был полностью восстановлен суверенитет Азербайджанской Республики.

Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией.

Я высоко ценю установившиеся между нашими государствами отношения дружбы, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном письме.