Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Хотел бы отметить, что Ваше стратегическое видение и плодотворные политические и экономические реформы, реализованные под Вашим руководством, значительно укрепили международный авторитет и стабильность Азербайджана и благоденствие азербайджанского народа.

Уверен, что новая геополитическая реальность на Южном Кавказе, а также продолжение расширения транспортно-логистических возможностей и в дальнейшем будут способствовать укреплению развития отношений дружбы и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которые вышли в прошлом году на беспрецедентный уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана", - говорится в письме.