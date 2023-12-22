Президент Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин Президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности, направленной на дальнейшее улучшение благосостояния Вашей страны.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан и впредь будут укреплять и углублять двустороннее сотрудничество в духе дружбы. Особое значение для этого имеет наша совместная деятельность по развитию экономических связей", - говорится в поздравительном письме.