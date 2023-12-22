Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Иордании Абдулла II ибн аль Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Очень рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Позвольте передать Вам наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.