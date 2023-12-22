https://news.day.az/officialchronicle/1624180.html Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании Абдулла II ибн аль Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Очень рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Позвольте передать Вам наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.
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