Ираклий Гарибашвили поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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C полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.