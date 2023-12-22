https://news.day.az/officialchronicle/1624196.html Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (парламент Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
C полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре