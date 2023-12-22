https://news.day.az/officialchronicle/1624197.html Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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C полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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