Известные деятели культуры поддержали выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

Руководители и члены творческих союзов, деятели культуры и искусства Азербайджана приняли заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля следующего года, сообщает в пятницу передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заявление, в котором говорится, что деятели культуры и искусства Азербайджана поддерживают кандидатуру Ильхама Алиева и выражают ему солидарность, зачитал лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджийбели Мустафа Мехмандаров.

Заявление было принято на первом Съезде творческих союзов и деятелей культуры Азербайджана, который проходит сегодня в Международном центре мугама в Баку.