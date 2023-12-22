Глава Дагестана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке