https://news.day.az/officialchronicle/1624231.html Глава Дагестана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Глава Дагестана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке
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