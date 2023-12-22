https://news.day.az/officialchronicle/1624233.html Президент Ильхам Алиев посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района - ФОТО
22 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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