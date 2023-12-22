https://news.day.az/officialchronicle/1624267.html Генеральный секретарь СНГ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь СНГ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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