Генеральный секретарь СНГ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.