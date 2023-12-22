Генеральный секретарь Организации тюркских государств направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравления можно ознакомиться по ссылке.