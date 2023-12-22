https://news.day.az/officialchronicle/1624333.html Генеральный секретарь Организации тюркских государств направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Организации тюркских государств направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравления можно ознакомиться по ссылке.
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