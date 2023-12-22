Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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