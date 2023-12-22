Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Сербия Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.