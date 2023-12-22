https://news.day.az/officialchronicle/1624356.html Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Сербия Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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