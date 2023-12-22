Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к вопросам укрепления российско-азербайджанских отношений дружбы, партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, судостроении и логистике. Расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.

Убежден, что дальнейшее углубление практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С большой теплотой вспоминаю встречи с Вами в Москве и Баку. Буду рад продолжить наше откровенное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в письме.