Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"24.12.2023. С Днем рождения, господин Президент! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполненной радостью и светом, удачей и победами! Дай Вам Бог сил и терпения! Мы Вами гордимся и очень любим! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!"