Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем ​​рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.