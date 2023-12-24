https://news.day.az/officialchronicle/1624615.html Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре