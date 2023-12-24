Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева с днём рождения

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с днём рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты Азербайджана и Беларуси выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.