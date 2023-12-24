Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана с днём рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения успешно развиваются в различных сферах, была выражена уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.