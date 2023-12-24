https://news.day.az/officialchronicle/1624648.html Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днём рождения
Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днём рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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