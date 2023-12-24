Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днём рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.