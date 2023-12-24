Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса в городе Агдам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о жилом комплексе.

Было сообщено, что часть территории, на которой будет построен жилой комплекс общей площадью почти 14 гектаров, охватывает многофункциональную зону. В жилых зданиях, которые будут построены в этом комплексе, будет 1080 квартир общей площадью 137 тысяч квадратных метров, 36 из них - однокомнатные, 363 - двухкомнатные, 484 - трехкомнатные, 197 - четырехкомнатные.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели видеоролик о жилом комплексе.

Было отмечено, что при строительстве зданий в жилом комплексе будут использоваться теплоемкие натуральные строительные материалы. Здания будут обеспечены постоянными водо-, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Отопление и снабжение горячей водой будет осуществляться посредством центральной котельной.

В комплексе также будут созданы спортивные площадки, уголки отдыха, детские игровые площадки, велодорожки и автостоянки.

Глава государства заложил фундамент четвертого жилого комплекса в городе Агдам.