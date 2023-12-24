Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Турции поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут всесторонне развиваться, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.