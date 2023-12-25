Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Египта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю его переизбрания на президентский пост, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Арабской Республики Египет.

Мы придаем особое значение развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути укрепления межгосударственных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Египта", - говорится в поздравительном письме главы государства.