Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд по случаю ее избрания на президентский пост на 2024 год, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.