https://news.day.az/officialchronicle/1624753.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд по случаю ее избрания на президентский пост на 2024 год, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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