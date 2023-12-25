https://news.day.az/officialchronicle/1624754.html Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Его Величеству шейху Мишаалу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю его восхождения на трон, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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