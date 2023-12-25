На капитальный ремонт автомобильной дороги Гёйчайского района выделено 1,4 миллиона манатов

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,4 миллиона манатов на капитальный ремонт автомобильной дороги Баку‒Шамахы‒Евлах (218 км)‒Поту‒Улашлы Шихлы‒Унгютлю‒Чярякя‒Чяряджа‒Шыхлар‒Халитли-Ениарх‒Гаджиагабейли Гёйчайского района.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.